Junger Tiroler krachte mit Pkw gegen Felsblock: Drei Verletzte

Ein Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss hat in der Nacht auf Sonntag in Ötztal-Bahnhof im Tiroler Ötztal (Bezirk Imst) drei Verletzte gefordert: Ein 18-jähriger alkoholisierter Pkw-Lenker hatte die Kontrolle über seinen Wagen verloren, war von der Fahrbahn abgekommen und vermutlich ungebremst gegen einen Holzzaun im Bereich eines Parkplatzes geprallt.

Crash

Daraufhin hob das Auto mit der Front ab und stieß in rund eineinhalb Metern Höhe gegen einen großen Felsblock. Schließlich landete das Fahrzeug wieder auf der Straße und kam dort schwer beschädigt zum Stillstand, berichtete die Polizei.

Der einheimische Lenker, sein 21-jähriger Beifahrer sowie ein 22-jähriger Mitinsasse wurden verletzt und nach der Erstversorgung mit der Rettung in das Krankenhaus Zams gebracht. Am Pkw entstand Totalschaden. An der Unfallstelle wurde das massive Betonfundament einer Zaunsäule durch die Wucht des Anpralls aus dem Boden gerissen und mehrere Meter verschoben, hieß es.