Einbrüche in zwei Kufsteiner Gasthäuser: 38-Jähriger festgenommen

Ein bereits mehrfach einschlägig vorbestrafter 38-Jähriger hat offenbar Sonntagfrüh in Kufstein in Tirol unmittelbar hintereinander in zwei Gastronomiebetriebe eingebrochen. Er trat in beiden Fällen ein Fenster ein und erbeutete in Summe Bargeld in mittlerer vierstelliger Höhe.

Fahndung

Einige Stunden später wurde der österreichische Tatverdächtige schließlich von der Polizei ausgeforscht und festgenommen. Der Mann habe sich geständig gezeigt, hieß es.