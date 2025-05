Stahlschrank aus Wohnung gestohlen: Räuber in Tirol landeten Coup

Große Beute haben unbekannte Täter Samstagvormittag bei einem Einbruchsdiebstahl in eine Wohnung eines Wohnhauses in Kirchbichl in Tirol (Bezirk Kufstein) gemacht: Sie stahlen einen Tresor mit einem Inhalt im "niedrigen sechsstelligen Eurobereich“, wie ein Polizeisprecher gegenüber der APA erklärte.

Wohnungseinbruch

Den Tresor hatten die Einbrecher aus der Wand herausgestemmt. Zudem wurde die Wohnung durchsucht und verwüstet, hieß es. Zu dem Einbruch war es zwischen 8.45 Uhr und 11.45 Uhr gekommen. Die Ermittlungen waren im Gange.