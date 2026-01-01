Tirol

14-Jähriger verliert Finger bei Pyrotechnik-Unfall in Tirol

Eine Person zündet einen „China-Böller D“ Feuerwerkskörper an.
Ein Jugendlicher zündete in der Silvesternacht einen Feuerwerkskörper in Erl. Bei der Explosion verlor er seinen kleinen Finger.
01.01.26, 12:07
In der Silvesternacht verlor ein 14-jähriger Jugendlicher aus Ungarn bei der Explosion eines Feuerwerkskörpers in Erl einen Finger. Der Vorfall ereignete sich kurz nach Mitternacht am Neujahrstag. Laut Polizeibericht zündete der Jugendliche einen bisher nicht identifizierten Feuerwerkskörper.

Ermittlungen eingeleitet

Bei der Explosion wurde dem Jugendlichen der kleine Finger der rechten Hand vollständig abgerissen. Rettungskräfte brachten den Verletzten umgehend in die Klinik Innsbruck, wo er medizinisch versorgt wurde. Die genauen Umstände des Unfalls sind derzeit noch unklar. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

Blaulicht Silvester
