Jugendlicher im Tiroler Außerfern mit Fahrrad am Schutzweg von Pkw erfasst

Ein Rettungssanitäter steht mit dem Rücken zur Kamera vor einem Auto des Roten Kreuzes.
76-jährige Autolenkerin kollidierte in Pflach mit 14-jährigen Radfahrer. Der Bursch wurde schwer verletzt.
02.10.25, 22:13
Ein 14-jähriger Fahrradlenker ist Donnerstagnachmittag in Pflach (Bezirk Reutte) im Tiroler Außerfern mit einem Pkw kollidiert und dabei verletzt worden.

Der Österreicher wurde laut Polizei aus unbekannter Ursache beim Überqueren eines Schutzwegs vom Pkw einer 76-jährigen Österreicherin erfasst. Der Bursche wurde notärztlich versorgt und ins Krankenhaus Reutte gebracht. 

Notarzthubschrauber

Von dort wurde der 14-Jährige mit dem Notarzthubschrauber weiter in die Innsbrucker Klinik geflogen. 

