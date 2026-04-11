Internetbetrug: Mann aus Landeck um vierstelligen Betrag geprellt

Ein 49-jähriger Mann aus dem Bezirk Landeck wurde offenbar Opfer eines Internetbetrugs. Wie die Polizei Tirol mitteilt, soll der Österreicher im Zeitraum vom 15. März bis 10. April 2026 von mutmaßlichen Betrügern über eine vermeintliche Kontaktbörse getäuscht worden sein. Die unbekannte Täterschaft habe den Mann dazu gebracht, diverse Kartenguthaben zu übermitteln.

Schaden im vierstelligen Bereich

Der finanzielle Schaden für den 49-Jährigen beläuft sich laut Polizeibericht auf einen niedrigen vierstelligen Eurobetrag. Die mutmaßlichen Täter nutzten offenbar das Vertrauen, das im Rahmen der Online-Kontaktanbahnung entstanden war, um an die Wertkarten-Guthaben zu gelangen. Derartige Betrugsmaschen, oft auch als "Romance Scamming" bezeichnet, nehmen in den letzten Jahren im Internet zu.

Ermittlungen laufen

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, um die Identität der mutmaßlichen Betrüger festzustellen. Bislang ist die Täterschaft noch unbekannt. Die Behörden raten zur Vorsicht bei Online-Kontaktbörsen, besonders wenn finanzielle Forderungen gestellt werden. Im Verdachtsfall sollte umgehend die nächste Polizeidienststelle kontaktiert werden.