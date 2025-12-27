Rauch über Innsbruck: Waldbrand auf der Nordkette

Ein Waldbrand ist am frühen Samstagnachmittag auf der Nordkette hoch über Innsbruck ausgebrochen. Mehrere Feuerwehren der Landeshauptstadt standen im Einsatz, zwei Polizeihubschrauber, die Libelle Tirol und die Libelle Vorarlberg, löschten aus der Luft, hieß es von der Polizei zur APA.

Löschwasser aus dem Inn

Wie der ORF online berichtet, müssen die Hubschrauber das Löschwasser laut Augenzeugen auch aus dem Inn holen.

Betroffen war offenbar ein bewaldeter Berghang südwestlich der Seegrube auf rund 1.500 Metern Höhe. Eine Rauchwolke war im Stadtgebiet weitum sichtbar. Die Ursache für den Brand war vorerst unklar.