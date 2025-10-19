Verkehrsunfall

Unfall in Innsbruck: Schlafender Mann im Auto wurde von Crash geweckt

Ein 66-jähriger prallte gegen ein geparktes Fahrzeug – der darin Schlafende hatte Glück im Unglück.
19.10.25, 14:58
Ein ungewöhnlicher Verkehrsunfall hat sich am Sonntagfrüh in Innsbruck ereignet. Ein 66-jähriger Kroate prallte mit seinem Auto gegen einen geparkten Pkw, in dem ein Mann auf der Rückbank schlief.

Der Aufprall war so stark, dass das geparkte Fahrzeug gegen ein weiteres Auto geschoben wurde. Der Unfalllenker wurde laut Polizei unbestimmten Grades verletzt und von der Rettung in die Klinik Innsbruck gebracht.

Der in seinem Auto nächtigende 52-jährige Spanier hatte Glück im Unglück: Er blieb weitgehend unverletzt und konnte selbstständig einen Arzt aufsuchen.

Nach Angaben der Polizei dürfte Müdigkeit die Ursache für den Unfall gewesen sein. Der Lenker sei zu weit nach rechts geraten und habe den abgestellten Pkw gerammt.

An allen beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden, dessen Höhe derzeit noch nicht bekannt ist.

