Unfall in Innsbruck: Schlafender Mann im Auto wurde von Crash geweckt

Ein ungewöhnlicher Verkehrsunfall hat sich am Sonntagfrüh in Innsbruck ereignet. Ein 66-jähriger Kroate prallte mit seinem Auto gegen einen geparkten Pkw , in dem ein Mann auf der Rückbank schlief.

Der Aufprall war so stark, dass das geparkte Fahrzeug gegen ein weiteres Auto geschoben wurde. Der Unfalllenker wurde laut Polizei unbestimmten Grades verletzt und von der Rettung in die Klinik Innsbruck gebracht.

Der in seinem Auto nächtigende 52-jährige Spanier hatte Glück im Unglück: Er blieb weitgehend unverletzt und konnte selbstständig einen Arzt aufsuchen.