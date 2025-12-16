Schwerer Unfall in Innsbruck: Radfahrer nach Sturz in Klinik

Ein 28-jähriger Radfahrer aus Polen ist Dienstagvormittag bei einem Unfall in Innsbruck schwer verletzt worden.

Der Mann war auf dem Schusterbergweg talwärts unterwegs gewesen, als er in einer Rechtskurve bei einer Unterführung zu Sturz kam, berichtete die Polizei. Der 28-Jährig wurde nach der Erstversorgung an Ort und Stelle mit der Rettung in die Klinik gebracht.