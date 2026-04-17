16-Jähriger in Innsbruck von Straßenbahn erfasst und verletzt
Ein 16-jähriger Fußgänger ist Donnerstagnachmittag in der Tiroler Landeshauptstadt Innsbruck von einer Straßenbahn erfasst worden. Der Österreicher hatte auf die gegenüberliegende Seite der Haltestelle gehen wollen und dazu die Schienen betreten, teilte die Polizei mit.
Er trug Kopfhörer und überhörte ein akustisches Warnsignal, das der Straßenbahnfahrer abgegeben hatte. Dieser führte eine Vollbremsung durch, es kam dennoch zum Zusammenprall. Der Jugendliche wurde verletzt.
Zu dem Unfall war es gegen 16.45 Uhr bei der Kranebitter Allee gekommen. Der 40-jährige Straßenbahnfahrer aus Österreich hatte zwei Jugendliche wahrgenommen, die den Haltestellenbereich betraten.
Verletztungen am ganzen Körper
Der hinter dem 16-Jährigen gehende Bursche nahm daraufhin das Warnsignal wahr und blieb stehen. Der 16-Jährige wurde durch den anschließenden Aufprall indes nach vorne gestoßen und stürzte auf den Asphalt. Dabei zog er sich am ganzen Körper Verletzungen zu. Er wurde von der Rettung in die Innsbrucker Klinik gebracht.
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