16-Jähriger in Innsbruck von Straßenbahn erfasst und verletzt

Ein 16-jähriger Fußgänger ist Donnerstagnachmittag in der Tiroler Landeshauptstadt Innsbruck von einer Straßenbahn erfasst worden. Der Österreicher hatte auf die gegenüberliegende Seite der Haltestelle gehen wollen und dazu die Schienen betreten, teilte die Polizei mit.

Er trug Kopfhörer und überhörte ein akustisches Warnsignal, das der Straßenbahnfahrer abgegeben hatte. Dieser führte eine Vollbremsung durch, es kam dennoch zum Zusammenprall. Der Jugendliche wurde verletzt.