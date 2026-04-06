In Innsbruck-Amras wurden am späten Sonntagabend zwei Männer bei einer Auseinandersetzung verletzt. Nach Angaben der Polizei Tirol kam es am 5. April gegen 22:20 Uhr vor einem Gastronomiebetrieb zu dem Vorfall. Ein 34-jähriger Essenslieferant soll nach einer verbalen Auseinandersetzung mit zwei Mitarbeitern des Betriebs handgreiflich geworden sein.

Mit Schraubenzieher zugestochen

Laut Polizeibericht wartete der Tatverdächtige nach einem ersten Streit vor dem Lokal auf die beiden Mitarbeiter, einen 29-jährigen und einen 23-jährigen. Nach erneuten verbalen Streitigkeiten soll der Verdächtige den jüngeren Mann im Gesicht verletzt und den 29-Jährigen mit einem Schraubenzieher im Rippenbereich attackiert haben. Anschließend flüchtete der mutmaßliche Täter vom Tatort.

Festnahme nach kurzer Fahndung

Eine umgehend eingeleitete Fahndung führte schnell zum Erfolg. Der 34-jährige Verdächtige konnte wenig später von einer SIG-Streife in seinem Fahrzeug angehalten und festgenommen werden.

Die Polizei stellte dabei auch den mutmaßlich verwendeten Schraubenzieher sicher. Die beiden verletzten Männer wurden mit der Rettung in die Klinik Innsbruck gebracht. Der Festgenommene bestreitet die Vorwürfe. Die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen der Auseinandersetzung dauern an.