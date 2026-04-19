E-Roller-Explosion in Innsbruck: Familie im Krankenhaus

In einer Innsbrucker Wohnung ist am Sonntag gegen 4.50 Uhr der Akku eines E-Rollers explodiert und hat einen Brand ausgelöst. Die Wucht der Explosion war so massiv, dass ein Fensterstock der Wohnung im ersten Obergeschoss aus der Fassade gehoben wurde, bestätigte die Polizei auf APA-Anfrage Medienberichte. Die Familie, die dort lebte, wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht.