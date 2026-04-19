Tirol

E-Roller-Explosion in Innsbruck: Familie im Krankenhaus

Der Akku explodierte in der Wohnung. Das Paar und die zweijährige Tochter wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht.
19.04.2026, 11:07

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Eine Aufnahme von einem roten Schild mit dem Schriftzug "Klinik".

In einer Innsbrucker Wohnung ist am Sonntag gegen 4.50 Uhr der Akku eines E-Rollers explodiert und hat einen Brand ausgelöst. Die Wucht der Explosion war so massiv, dass ein Fensterstock der Wohnung im ersten Obergeschoss aus der Fassade gehoben wurde, bestätigte die Polizei auf APA-Anfrage Medienberichte. Die Familie, die dort lebte, wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht.

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Der 26 Jahre alte Mann, die 32-jährige Frau, beide aus Somalia, und ihre zweijährige Tochter hatten noch Glück, weil sie nicht in unmittelbarer Nähe des Akkus schliefen. Die Berufsfeuerwehr löschte den Brand und transportierte den Akku ab. Die Wohnung wurde massiv beschädigt.

Innsbruck
Agenturen  | 

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