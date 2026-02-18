Tirol

Hustenanfall führte zu Verkehrsunfall im Zillertal

Ein Hustenanfall führte zu einem Frontalzusammenstoß im Zillertal mit drei Verletzten.
18.02.2026, 20:20

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Rote Jacke mit Notarzt-Schriftzug.

Auf der Zillertal-Straße ereignete sich am Mittwochvormittag ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 39-Jähriger soll laut eigenen Angaben aufgrund eines Hustenanfalls auf die Gegenfahrbahn geraten sein.

Dort kollidierte sein Fahrzeug frontal mit dem entgegenkommenden PKW eines 60-jährigen Deutschen und dessen 58-jähriger Beifahrerin. Alle drei Unfallbeteiligten wurden verletzt.

Tirol: Kinder und Jugendliche gerieten am Berg in Schneesturm

Beide Fahrzeuglenker wurden nach notärztlicher Erstversorgung mit Verletzungen unbestimmten Grades mit dem Rettungswagen in das Bezirkskrankenhaus Schwaz eingeliefert. Die 58-jährige Beifahrerin im deutschen Fahrzeug erlitt schwerere Verletzungen und musste mit dem Notarzthubschrauber in die Universitätsklinik Innsbruck geflogen werden.

Blaulicht Innsbruck
kurier.at  | 

Kommentare