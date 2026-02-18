Hustenanfall führte zu Verkehrsunfall im Zillertal

Auf der Zillertal-Straße ereignete sich am Mittwochvormittag ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 39-Jähriger soll laut eigenen Angaben aufgrund eines Hustenanfalls auf die Gegenfahrbahn geraten sein.

Dort kollidierte sein Fahrzeug frontal mit dem entgegenkommenden PKW eines 60-jährigen Deutschen und dessen 58-jähriger Beifahrerin. Alle drei Unfallbeteiligten wurden verletzt.