Heuballen-Unfall: Tiroler beim Füttern seiner Tiere erschlagen

Der 67-Jährige wurde reanimiert, erlag allerdings noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen.
18.12.25, 19:29

Ein tragischer Arbeitsunfall ereignete sich am Donnerstagnachmittag in Kössen, Tirol. Ein 67-jähriger Österreicher wurde beim Füttern von Tieren in einem Stadel von einem herabstürzenden Heuballen tödlich verletzt. Der Unfall geschah gegen 13.30 Uhr, als einer von drei gestapelten Heuballen aus bislang ungeklärter Ursache herabfiel und den Mann traf.

Rettungsversuch blieb erfolglos

Nach dem Unfall gelang es dem Verunglückten noch, seinen Sohn zu verständigen. Dieser alarmierte über seine Mutter umgehend die Rettungskräfte. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen durch die eintreffenden Einsatzkräfte verstarb der 67-Jährige noch an der Unfallstelle an seinen schweren Verletzungen.

Verpuffung bei Isolierarbeiten: Brand in Umhausen

Zum Unfallort wurden neben zwei Polizeistreifen auch ein Rettungshubschrauber sowie ein Rettungswagen entsandt. Die genauen Umstände, die zum Herabstürzen des Heuballens führten, sind Gegenstand weiterer Ermittlungen. Arbeitsunfälle in der Landwirtschaft zählen zu den häufigsten Unfallursachen im ländlichen Raum.

