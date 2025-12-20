Heißgetränk verursacht Unfall: Autofahrer prallt gegen Tunnelwand

Ein 43-jähriger Österreicher wurde am 20. Dezember bei einem Verkehrsunfall im Perjentunnel auf der S16 verletzt. Der Vorfall ereignete sich gegen 11.15 Uhr im Gemeindegebiet Stanz bei Landeck, als der Mann mit seinem Auto in Richtung Vorarlberg unterwegs war.

Heißgetränk führt zu folgenschwerem Fahrfehler Nach Angaben der Polizei Tirol nahm der Autofahrer während der Fahrt einen Schluck eines Heißgetränks. Als ihm das Getränk aus der Hand rutschte, versuchte er, es aufzufangen. Bei diesem Manöver verriss der 43-Jährige das Lenkrad und kollidierte in der Folge mit der Tunnelwand des Perjentunnels.

Ins Krankenhaus eingeliefert Der Verunfallte wurde noch an der Unfallstelle vom Rettungsdienst erstversorgt. Anschließend brachten ihn die Einsatzkräfte mit Verletzungen unbestimmten Grades in ein nahegelegenes Krankenhaus. Der Vorfall unterstreicht die Gefahren von Ablenkungen während der Fahrt, besonders in sensiblen Verkehrsbereichen wie Tunnels. Nur wenige Stunden später, gegen 15.20 Uhr, mussten erneut Einsatzkräfte in Tirol ausrücken. Dieses Mal waren es die Freiwilligen Feuerwehren. In Eben am Achensee fing die Garage eines Einfamilienhauses Feuer. Auslöser war ein Lithium-Ionen-Akku eines ferngesteuerten Modellautos, der während des Ladevorgangs aufgrund eines technischen Defekts Feuer fing.