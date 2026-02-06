Glimmbrand in Kirchberg: Polizei vermutet Fremdeinwirkung

In der Nacht zum Mittwoch brach in einem Rohbau am Sportplatzweg in Kirchberg in Tirol ein Feuer aus. Der Glimmbrand im Bereich eines Fensters im zweiten Stock wurde am 5. Februar gegen 20:48 Uhr entdeckt, woraufhin sofort die Einsatzkräfte alarmiert wurden.

Rund 40 Mitglieder der örtlichen Freiwilligen Feuerwehr rückten aus und konnten den Brand innerhalb einer Stunde erfolgreich löschen. Neben der Feuerwehr waren auch ein Rettungswagen sowie eine Polizeistreife und ein Brandermittler vor Ort im Einsatz.