Glimmbrand in Kirchberg: Polizei vermutet Fremdeinwirkung

Feuerwehr löschte nächtlichen Brand in Kirchberger Baustelle, Polizei vermutet Fremdeinwirkung als Ursache.
06.02.26, 08:46

In der Nacht zum Mittwoch brach in einem Rohbau am Sportplatzweg in Kirchberg in Tirol ein Feuer aus. Der Glimmbrand im Bereich eines Fensters im zweiten Stock wurde am 5. Februar gegen 20:48 Uhr entdeckt, woraufhin sofort die Einsatzkräfte alarmiert wurden. 

Rund 40 Mitglieder der örtlichen Freiwilligen Feuerwehr rückten aus und konnten den Brand innerhalb einer Stunde erfolgreich löschen. Neben der Feuerwehr waren auch ein Rettungswagen sowie eine Polizeistreife und ein Brandermittler vor Ort im Einsatz.

Fremdeinwirkung als wahrscheinliche Brandursache

Die ersten Untersuchungen zur Brandursache liefern bereits Hinweise auf den möglichen Auslöser des Feuers. Aufgrund des Ergebnisses der bisher durchgeführten Brandermittlungen wird vermutet, dass das Feuer durch Fremdeinwirkung entstanden sein könnte. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Brand mutmaßlich nicht durch vor Ort durchgeführte Bauarbeiten verursacht wurde. Dies deutet auf eine externe Ursache hin, deren genaue Natur noch geklärt werden muss.

Ermittlungen dauern an

Die Polizei untersucht derzeit, ob möglicherweise eine vorsätzliche Brandstiftung durch unbekannte Personen vorliegt. Die zuständige Polizeiinspektion Kirchberg in Tirol führt die weiteren Erhebungen durch. Zum entstandenen Sachschaden am Rohbau liegen bislang keine konkreten Angaben vor. Die Behörden bitten Personen, die verdächtige Beobachtungen im Bereich des Sportplatzwegs gemacht haben, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

