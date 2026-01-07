Gewaltvorfall in Ischgl: Urlauber über Treppe geworfen

In der Nacht zum 6. Jänner 2026 kam es vor einem Lokal in Ischgl zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung. Ein 20-jähriger deutscher Urlauber erlitt dabei schwere Kopfverletzungen, nachdem er laut Polizeibericht über eine Steintreppe geworfen wurde. Ein 23-jähriger Niederländer wurde als Tatverdächtiger festgenommen.

Der Vorfall ereignete sich gegen 01:30 Uhr im Außenbereich eines Lokals. Zunächst geriet der 20-jährige Deutsche mit einer Gruppe niederländischer Urlauber in Streit. Ein bislang unbekannter Niederländer soll den jungen Mann über sein Bein auf den Steinboden geworfen haben. Anschließend soll der 23-jährige Tatverdächtige das Opfer am Körper gefasst und über eine Steintreppe hinuntergeworfen haben. Durch den Aufprall mit dem Kopf zog sich der 20-Jährige schwere Verletzungen zu.

Widerstand bei Festnahme

Mitarbeiter der Ortswache wurden Zeugen des Vorfalls und versuchten, den mutmaßlichen Täter bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Um sich der Festnahme zu entziehen, soll der Verdächtige einem 42-jährigen Security-Mitarbeiter mehrere Faustschläge ins Gesicht versetzt haben. Die Polizei setzte bei der anschließenden Festnahme Pfefferspray ein. Sowohl der schwer verletzte Deutsche als auch der Security-Mitarbeiter wurden nach der Erstversorgung ins Krankenhaus Zams gebracht. Die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen der Tat dauern an.