Eine 62-jährige Österreicherin aus Volders wurde Opfer eines schwerwiegenden Internetbetrugs. Zwischen dem 4. und 6. Januar 2026 verlor die Frau einen mittleren fünfstelligen Eurobetrag, nachdem sie ihre Bankdaten auf einer gefälschten Webseite eingegeben hatte. Die Polizei Tirol hat Ermittlungen aufgenommen.

Gefälschte Webseite lockte Opfer in die Falle

Nach bisherigen Erkenntnissen wollte die 62-Jährige ein auf einer Verkaufsplattform inseriertes Produkt erwerben. Sie folgte einem Link, den sie mutmaßlich von einer bislang unbekannten Person schriftlich erhalten hat, und gab dort ihre Bankdaten ein. In der Folge sollen statt des vereinbarten Kaufpreises Geldbeträge in Höhe eines mittleren fünfstelligen Eurobetrages von ihrem Konto abgebucht worden sein.

Polizei ermittelt

Die Ermittlungen zu diesem Fall von Internetbetrug laufen derzeit auf Hochtouren. Die Polizei Tirol warnt in diesem Zusammenhang vor dem Eingeben sensibler Bankdaten auf unbekannten oder verdächtigen Webseiten. Besondere Vorsicht ist geboten, wenn man per Link zu einer Zahlungsseite weitergeleitet wird, die nicht eindeutig zum offiziellen Anbieter gehört.