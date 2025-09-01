Garagenbrand in Tirol: 34-Jähriger erlitt Rauchgasvergiftung
Die örtliche Feuerwehr löschte die Flammen. Die Brandursache ist bisher unklar.
Zu einem Brand in einer Garage ist es Sonntagabend in Iselsberg-Stronach in Osttirol gekommen. Ein 34-Jähriger versuchte, das Feuer zu löschen und zog sich dabei eine Rauchgasvergiftung zu, berichtete die Polizei. Der Österreicher wurde mit der Rettung in das Krankenhaus Lienz eingeliefert. Die örtliche Feuerwehr löschte schließlich die Flammen.
Die Ursache für den Brand war vorerst unklar und Gegenstand von Ermittlungen. Auch die Höhe des Schadens blieb zunächst unbekannt.
