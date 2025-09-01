Garagenbrand in Tirol: 34-Jähriger erlitt Rauchgasvergiftung

Zu einem Brand in einer Garage ist es Sonntagabend in Iselsberg-Stronach in Osttirol gekommen. Ein 34-Jähriger versuchte, das Feuer zu löschen und zog sich dabei eine Rauchgasvergiftung zu, berichtete die Polizei. Der Österreicher wurde mit der Rettung in das Krankenhaus Lienz eingeliefert. Die örtliche Feuerwehr löschte schließlich die Flammen.