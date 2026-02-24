Frau am Großglockner erfroren: 37-Jähriger beruft gegen Urteil
Nach der nicht rechtskräftigen Verurteilung vor dem Landesgericht Innsbruck infolge des Erfrierungstodes seiner 33-jährigen Freundin am Großglockner im Vorjahr hat ein 37-jähriger Salzburger volle Berufung gegen das Urteil angemeldet.
Dies bestätigte sein Anwalt Kurt Jelinek Dienstagfrüh gegenüber der APA. Der Mann wurde vergangenen Donnerstag zu fünf Monaten bedingter Haft und einer unbedingten Geldstrafe in Höhe von 9.600 Euro verurteilt.
Der 37-Jährige meldete nun Berufung wegen Nichtigkeit, Schuld und Strafe an. Nähere Ausführungen zu den Gründen wollte der Salzburger Verteidiger indes nicht machen.
Eine Stellungnahme der Staatsanwaltschaft lag vorerst noch nicht vor. Das Urteil wurde vergangene Woche von Einzelrichter Norbert Hofer gefällt. Dem 37-Jährigen drohten bis zu drei Jahre Haft. Nun wird sich das Oberlandesgericht Innsbruck erneut mit dem Fall befassen.
