Tirol

Frau am Großglockner erfroren: 37-Jähriger beruft gegen Urteil

Verteidiger Jelinek: Berufung wegen Nichtigkeit, Schuld und Strafe. Sein Mandant war wegen grob fahrlässiger Tötung nicht rechtskräftig verurteilt worden.
24.02.2026, 09:00

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Der 37-jährige Angeklagte beim Prozess in Innsbruck.

Nach der nicht rechtskräftigen Verurteilung vor dem Landesgericht Innsbruck infolge des Erfrierungstodes seiner 33-jährigen Freundin am Großglockner im Vorjahr hat ein 37-jähriger Salzburger volle Berufung gegen das Urteil angemeldet.

Dies bestätigte sein Anwalt Kurt Jelinek Dienstagfrüh gegenüber der APA. Der Mann wurde vergangenen Donnerstag zu fünf Monaten bedingter Haft und einer unbedingten Geldstrafe in Höhe von 9.600 Euro verurteilt.

"Die Frau war da oben fertig. Sie hätten es sehen müssen": Das Urteil im Großglockner-Drama im Detail

Der 37-Jährige meldete nun Berufung wegen Nichtigkeit, Schuld und Strafe an. Nähere Ausführungen zu den Gründen wollte der Salzburger Verteidiger indes nicht machen.

Eine Stellungnahme der Staatsanwaltschaft lag vorerst noch nicht vor. Das Urteil wurde vergangene Woche von Einzelrichter Norbert Hofer gefällt. Dem 37-Jährigen drohten bis zu drei Jahre Haft. Nun wird sich das Oberlandesgericht Innsbruck erneut mit dem Fall befassen.

Gericht Innsbruck Salzburg
Agenturen  | 

Kommentare