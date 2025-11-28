Absturz vom Balkon: 26-Jähriger tot

Ein 26-Jähriger ist in der Nacht auf Freitag in Fieberbrunn in Tirol (Bezirk Kitzbühel) aus bisher unbekannter Ursache vom zweiten Stock eines Hauses über das Balkongeländer auf die darunter liegende Terrasse gestürzt und ums Leben gekommen. Erste-Hilfe-Maßnahmen von Bekannten und eines Notarztes verliefen erfolglos, der Mann verstarb noch an Ort und Stelle. Die Staatsanwaltschaft Innsbruck ordnete eine Obduktion an, berichtete die Polizei.

Weitere Ermittlungen zum Unfallhergang waren im Gange. Der 26-Jährige hatte sich gemeinsam mit zwei gleichaltrigen und einer 23-jährigen Bekannten in einer Wohnung aufgehalten. Kurz nach Mitternacht begab sich der 26-Jährige auf den Balkon, um dort etwas zu holen. Dabei schloss er die Balkontüre. Als der Mann nach fünf Minuten noch nicht zurückgekommen war, sahen die anderen Personen nach ihm und stellten fest, dass der 26-Jährige offensichtlich auf die Terrasse gestürzt war.