Feuerwehren im Großeinsatz: Mehrparteienhaus in Tirol steht in Flammen

Der Brand eines Wohnhauses im Tiroler Thaur (Bezirk Innsbruck-Land) hat Sonntagvormittag zu einem Feuerwehr-Großeinsatz geführt.

Die Einsatzkräfte waren um 9.20 Uhr alarmiert worden. Bei dem Objekt handelt es sich übereinstimmenden Medienberichten zufolge um ein Mehrparteienhaus im Zentrum der Gemeinde. Es bildete sich eine dichte Rauchsäule.

Meldungen über Verletzte gab es vorerst nicht. Zahlreiche Kräfte der lokalen Feuerwehren waren im Einsatz.