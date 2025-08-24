Tirol

Feuerwehren im Großeinsatz: Mehrparteienhaus in Tirol steht in Flammen

Eine dichte Rauchsäule war weithin zu sehen. Noch gibt es keine Meldungen über Verletzte.
24.08.25, 12:30
Der Brand eines Wohnhauses im Tiroler Thaur (Bezirk Innsbruck-Land) hat Sonntagvormittag zu einem Feuerwehr-Großeinsatz geführt. 

Die Einsatzkräfte waren um 9.20 Uhr alarmiert worden. Bei dem Objekt handelt es sich übereinstimmenden Medienberichten zufolge um ein Mehrparteienhaus im Zentrum der Gemeinde. Es bildete sich eine dichte Rauchsäule

Meldungen über Verletzte gab es vorerst nicht. Zahlreiche Kräfte der lokalen Feuerwehren waren im Einsatz.

(kurier.at) 

