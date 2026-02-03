Faustschlag ins Gesicht: Belgier in Tiroler Apres-Ski-Bar schwer verletzt

In einem Apres-Ski-Lokal in Gerlos kam es am Sonntagabend zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung. Nach Angaben der Polizei Tirol soll ein 26-jähriger Niederländer einem 27-jährigen Belgier einen Fauststoß ins Gesicht versetzt haben. Dem Vorfall ging offenbar ein Handgemenge zwischen den beiden Männern voraus.

Schwere Verletzungen erlitten

Der 27-jährige Belgier erlitt durch den mutmaßlichen Schlag eine schwere Kieferverletzung. Nach einer Erstversorgung vor Ort musste das Opfer vom Rettungsdienst ins Krankenhaus Schwaz transportiert werden. Über den genauen Gesundheitszustand des Verletzten liegen derzeit keine weiteren Informationen vor.

Ermittlungen laufen

Die Polizei hat die Ermittlungen zu den genauen Umständen des Vorfalls aufgenommen. Der Tatverdächtige wird sich voraussichtlich wegen Körperverletzung verantworten müssen.