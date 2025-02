Falscher Weg: Lkw-Fahrer verirrte sich in Tirol auf Langlaufloipe

Ein 59-jähriger Tscheche hat sich am Montag in Scharnitz in Tirol (Bezirk Innsbruck Land) mit seinem Lkw auf eine Langlaufloipe verirrt. Sein Navigationssystem hatte dem Mann zuvor keinen guten Dienst erwiesen und fälschlicherweise die Loipe als Weg zum Entladeort angezeigt.