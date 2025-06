Fahrzeugkollision mit drei Verletzten am Brenner

Bei einer Kollision zweier Wagen am Pfingstsonntag in Gries am Brenner (Bezirk Innsbruck-Land) sind drei Personen leicht verletzt worden, darunter ein einjähriges Kind. Ein 18-jähriger Deutscher missachtete offenbar eine Stopptafel und krachte gegen das Auto einer 34-jährigen Landsfrau. Während die beiden Lenker nach Angaben der Polizei unverletzt blieben, erlitten die 31 und 29 Jahre alten Mitfahrerinnen der Frau sowie der Sohn der 29-Jährigen Blessuren.