Fahrerflucht nach Schikollision: Frau in Gaimberg schwer verletzt
Bei einem Schiunfall im Tiroler Schigebiet Zettersfeld wurde am Donnerstagnachmittag eine 48-jährige Österreicherin schwer verletzt. Der mutmaßliche Unfallverursacher beging Fahrerflucht. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Vorfalls.
Kollision auf blauer Piste
Laut Polizeibericht fuhr die 48-Jährige am 2. Januar gegen 15.15 Uhr mit ihren Alpinschiern auf der blauen Piste Nr. 1 im Schigebiet Zettersfeld in Gaimberg talwärts. Im Kreuzungsbereich zur blauen Piste Nr. 7 soll ein weiterer Schifahrer mit der Frau kollidiert sein, wodurch diese zu Sturz kam.
Der unbekannte Zweitbeteiligte soll die Fahrt ohne anzuhalten fortgesetzt haben, während andere Schifahrer der Verletzten Erste Hilfe leisteten und die Rettungskette in Gang setzten.
Polizei bittet um Hinweise
Die Verunfallte wurde nach der Erstversorgung durch die Pistenrettung mit der Gondelbahn ins Tal und anschließend mit dem Rettungswagen ins Bezirkskrankenhaus Lienz gebracht. Dort wurden schwere Verletzungen festgestellt. Der Vorfall wurde erst am Folgetag bei der Polizei zur Anzeige gebracht. Die Polizeiinspektion Lienz bittet nun um zweckdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 059133/7230.
