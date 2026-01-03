Fahrerflucht nach Schikollision: Frau in Gaimberg schwer verletzt

Bei einem Schiunfall im Tiroler Schigebiet Zettersfeld wurde am Donnerstagnachmittag eine 48-jährige Österreicherin schwer verletzt. Der mutmaßliche Unfallverursacher beging Fahrerflucht. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Vorfalls.

Kollision auf blauer Piste

Laut Polizeibericht fuhr die 48-Jährige am 2. Januar gegen 15.15 Uhr mit ihren Alpinschiern auf der blauen Piste Nr. 1 im Schigebiet Zettersfeld in Gaimberg talwärts. Im Kreuzungsbereich zur blauen Piste Nr. 7 soll ein weiterer Schifahrer mit der Frau kollidiert sein, wodurch diese zu Sturz kam.