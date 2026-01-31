Fahrerflucht im Skigebiet: Polizei sucht Zeugen

Ein 26-jähriger polnischer Staatsangehöriger wurde dabei verletzt, während der mutmaßliche Unfallverursacher flüchtete. Die Polizei Tirol bittet nun die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Suche nach dem unbekannten Skifahrer.

Kollision am Ende des Funparks

Der Vorfall ereignete sich am 30. Januar 2026 gegen 11:30 Uhr im Skigebiet Zettersfeld im Gemeindegebiet von Untergaimberg. Auf der blauen Piste Nr. 7, bekannt als Idlboden, soll ein unbekannter Skifahrer den 26-jährigen Polen am Ende des dortigen Funparks von hinten umgefahren haben. Der Pole erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades. Nach dem mutmaßlichen Zusammenstoß setzte der unbekannte Skifahrer seine Fahrt fort, ohne anzuhalten oder Hilfe zu leisten.

Polizei sucht Zeugen

Die Ermittlungen zur Identifizierung des flüchtigen Skifahrers laufen. Die Polizeiinspektion Sillian bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zum Unfallverursacher geben können, sich unter der Telefonnummer 059133 7238 zu melden. Die Beamten hoffen auf Unterstützung aus der Bevölkerung, um den Unfallhergang vollständig aufklären zu können.