Fahrerflucht am Großglockner: Snowboarder rammt Skifahrerin

Ein bislang unbekannter Snowboarder soll die Frau auf der Piste "Rote 19" umgefahren haben und anschließend weitergefahren sein, ohne sich um die Verletzte zu kümmern. Die Polizei Tirol bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung.

Unfall auf der Piste

Der Vorfall ereignete sich laut Polizeibericht am 18. Februar gegen 12:20 Uhr etwa 100 Meter unterhalb der Bergstation. Die 37-Jährige fuhr demnach einen Linksschwung in Richtung Pistenrand, als sie mutmaßlich von hinten durch einen Snowboarder erfasst wurde. Bei dem Zusammenstoß verlor die Frau beide Skier und stürzte. Der mutmaßliche Unfallverursacher setzte seine Fahrt als Teil einer etwa vierköpfigen Snowboardgruppe unbeirrt fort.

Suche nach Zeugen

Trotz Verletzungen konnte die 37-Jährige selbstständig ins Tal abfahren. Aufgrund anhaltender starker Schmerzen verständigte sie schließlich die Rettung und wurde zur ambulanten Behandlung ins Bezirkskrankenhaus Lienz gebracht. Der Verdächtige wird als etwa 25 bis 30 Jahre alt beschrieben, mit rötlichem Stoppelbart und soll nicht Deutsch gesprochen haben. Die Polizeiinspektion Lienz (Tel. 059133/7230) bittet Zeugen des Vorfalls, sich zu melden. Die Ermittlungen wegen Fahrerflucht mit Verletzungsfolge laufen.