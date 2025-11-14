Fahndung nach 32-Jährigem: Polizei bittet um Hinweise

Die Tiroler Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach einem Vermissten aus Telfs . Der 32-Jährige wird seit Donnerstag, dem 13. November 2025, gegen 17.00 Uhr vermisst. Da ein Unglücksfall nicht ausgeschlossen werden kann, haben die Behörden eine Öffentlichkeitsfahndung eingeleitet.

Der Vermisste ist etwa 183 cm groß, wiegt circa 69 kg und hat kurze braune Haare sowie einen Bart und blaue Augen. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug er eine schwarze Jogginghose, eine dunkelblaue Softshelljacke mit orangem Reißverschluss, schwarz-weiße Nike Schuhe und eine schwarze Schildkappe. Zudem führte er einen grünen Rucksack mit sich. Laut Polizei hat der 32-Jährige Bezugspunkte zu Innsbruck und ist dafür bekannt, häufig weite Strecken mit dem Zug zurückzulegen, unter anderem auch nach Deutschland.

Die Polizei ersucht Personen, die Informationen zum Aufenthaltsort des Vermissten haben könnten, sich umgehend mit der Polizeiinspektion Telfs unter der Telefonnummer +43 (0) 59133 7126-100 in Verbindung zu setzen. Jeder Hinweis könnte bei der Suche nach dem Vermissten entscheidend sein.