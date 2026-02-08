Evakuierung des Völser Fast Food-Lokals war provoziert

Die Evakuierung eines Fast Food-Restaurants in Völs in Tirol (Bezirk Innsbruck-Land) am Freitagnachmittag ist von einem noch Unbekannten provoziert worden. Wie die Auswertung der Videoüberwachung ergab, gab der Mann aus einer faustgroßen Sprühdose einen Sprühstoß in eine Lebensmittelverpackung ab. Die Substanz führte in weiterer Folge dazu, dass die Besucher des Restaurants über Husten, Kopfschmerzen und plötzlich auftretenden Schwindel klagten.

Symptome besserten sich rasch

Der Mann war in Begleitung einer Frau und eines Mädchens. Nach der Abgabe des Sprühstoßes verließ das Trio das Restaurant fluchtartig. Beim Eintreffen von Rettung, Polizei und Feuerwehr hielten sich die 33 Restaurant-Besucher bereits im Freien auf. Die Betroffenen wurden versorgt, ins Krankenhaus musste niemand. Die Symptome besserten sich bzw. verschwanden relativ rasch. Nach einer Raumlüftung war das Lokal wieder begehbar.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen um Hinweise an die Polizeiinspektion Kematen (Tel. 059133/7115). Der Unbekannte ist zwischen 35 und 45 Jahre alt und von kräftiger Statur. Er hat kurze schwarze Haare und einen schwarzen Kinnbart und trug neben einer grau-braunen Schildkappe sowie eine blaue Jacke und eine graue Hose. Die Frau ist etwa gleich alt, sie ist blond (lange Haare). Sie trug eine schwarze Steppjacke und eine schwarze Hose und hatte einen schwarzen Rucksack bei sich. Das Mädchen dürfte fünf bis sechs Jahre alt sein.