Faustschlag ins Gesicht: Einbrecher verletzt Passant in Innsbruck

Ein vorerst unbekannter Täter hat versucht, Dienstagfrüh in ein Geschäft in der Innsbrucker Altstadt einzubrechen. Als ein 44-jähriger Passant die aufgebrochene Eingangstür bemerkte, flüchtete der Mann aus dem Geschäft und versetzte ihm einen Faustschlag ins Gesicht.

Dabei wurde der Passant verletzt, berichtete die Polizei. Der 44-Jährige begab sich nach der Erstversorgung durch die Rettung zu weiteren Behandlung in die Innsbrucker Klinik.

Eine Fahndung nach dem Täter im Nahbereich verlief vorerst ergebnislos. Die Exekutive ersuchte die Bevölkerung um Hinweise.