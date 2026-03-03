Tirol

Faustschlag ins Gesicht: Einbrecher verletzt Passant in Innsbruck

Unbekannter attackierte Passanten auf der Flucht, die Fahndung nach dem Täter verlief negativ.
03.03.2026, 14:51

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Polizistin vor Polizeiauto mit Blaulicht.

Ein vorerst unbekannter Täter hat versucht, Dienstagfrüh in ein Geschäft in der Innsbrucker Altstadt einzubrechen. Als ein 44-jähriger Passant die aufgebrochene Eingangstür bemerkte, flüchtete der Mann aus dem Geschäft und versetzte ihm einen Faustschlag ins Gesicht.

Skier im Wert von 10.000 Euro gestohlen: Zwei 18-Jährige fliegen auf

Dabei wurde der Passant verletzt, berichtete die Polizei. Der 44-Jährige begab sich nach der Erstversorgung durch die Rettung zu weiteren Behandlung in die Innsbrucker Klinik.

Eine Fahndung nach dem Täter im Nahbereich verlief vorerst ergebnislos. Die Exekutive ersuchte die Bevölkerung um Hinweise.

Innsbruck
Agenturen  | 

Kommentare