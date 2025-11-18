E-Scooter-Fahrer bei Unfall mit Auto in Tirol schwer verletzt

Ein 21-jähriger Österreicher ist Montagnachmittag in der Tiroler Landeshauptstadt Innsbruck mit einem E-Scooter unterwegs gewesen, mit einem Pkw kollidiert und dabei schwer verletzt worden. Der Mann war in der Eduard-Bodem-Gasse mit dem Auto eines 46-jährigen Österreichers zusammengestoßen, teilte die Polizei mit.

Der E-Scooter-Lenker stürzte und schlug mit dem Kopf auf dem Asphalt auf. Obwohl er einen Helm trug, zog er sich dabei schwere Kopfverletzungen zu.

Der Mann wurde vom Notarzt versorgt und mit der Rettung in die Innsbrucker Klinik gebracht. Weitere Erhebungen dazu laufen.