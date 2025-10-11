Tirol

13-jähriger E-Scooter-Fahrer auf Schutzweg in Tirol verletzt

Ein junger Mann fährt mit einem Elektroroller auf der Straße.
Ein 13-jähriger E-Scooter-Fahrer wurde bei einer Kollision mit einem Pkw in Hall in Tirol verletzt.
11.10.25, 12:34
Kommentare

Am Donnerstagabend kam es in Hall in Tirol zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Autofahrer und einem jugendlichen E-Scooter-Fahrer. Laut Polizeibericht kollidierte ein 28-jähriger italienischer Pkw-Lenker mit einem 13-jährigen Österreicher, der auf einem E-Scooter unterwegs war. Der Jugendliche wurde dabei verletzt und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Jugendlicher tritt 11-Jährige vom Fahrrad: Polizei sucht Zeugen

Kollision am Kreisverkehr

Der Unfall ereignete sich am 10. Oktober gegen 18:35 Uhr auf der Tiroler Straße L8 im Ortsgebiet von Hall in Tirol. Im Bereich eines Kreisverkehrs soll der Pkw-Fahrer mit dem Jugendlichen zusammengestoßen sein, als dieser gerade einen Schutzweg überquerte. Die genauen Umstände sind derzeit unklar.

Der 13-jährige E-Scooter-Fahrer erlitt bei dem Unfall Verletzungen unbestimmten Grades. Er wurde mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus Innsbruck gebracht. Der 28-jährige Pkw-Lenker blieb bei dem Vorfall unverletzt.

Mehr zum Thema

Blaulicht
(kurier.at)  | 

Kommentare