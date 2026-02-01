Drogenlenker lieferte sich in Tirol Verfolgungsjagd mit Polizei

Ein 35-jähriger Pkw-Lenker ohne Führerschein hat sich am späten Samstagnachmittag im Tiroler Bezirk Reutte unter Drogeneinfluss eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Beamten hatten das Fahrzeug im Bereich des Bahnhofs Reutte anhalten wollen, worauf der Mann mit stark überhöhter Geschwindigkeit flüchtete, mehrere gefährliche Überholmanöver durchführte und Fußgänger sowie andere Verkehrsteilnehmer gefährdete. Letztlich gab er auf und blieb in Breitenwang stehen.

Ein durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv, berichtete die Exekutive am Sonntag. Der 35-Jährige werde der Staatsanwaltschaft Innsbruck sowie der Bezirkshauptmannschaft Reutte wegen mehrerer Verwaltungsübertretungen angezeigt.

Den am Bahnhof einschreitenden Polizisten war bekannt gewesen, dass dem Österreicher der Führerschein entzogen worden war. Deshalb wurden sie auf ihn bzw. seinen Wagen am Bahnhof aufmerksam und wollten einschreiten.