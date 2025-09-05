Drei Verletzte bei Schlägerei im Tioler Zillertal

Einem 18-jährigen Slowaken sind in der Nacht auf Freitag in Fügen im Tiroler Zillertal (Bezirk Schwaz) im Zuge einer handgreiflichen Auseinandersetzung mit einer 20-jährigen Serbin und einem 17-jährigen Slowenen zwei Zähne ausgeschlagen worden.

Zunächst hatten sich die drei verbal gestritten - wobei der 18-Jährige stark alkoholisiert war, teilte die Polizei mit. Dann attackierten die Serbin und der Slowene den Slowaken offenbar mit Faustschlägen und Tritten, hieß es.

Verletzungen

Neben den abgebrochenen Zähnen erlitt der Slowake auch Schwellungen im Gesicht. Er wurde mit der Rettung ins Krankenhaus Schwaz eingeliefert. Die 20-Jährige und der 17-Jährige hatten zuvor den Ort des Geschehens verlassen. Sie wurden erst nachträglich von der Polizei ausgeforscht. Auch sie waren im Zuge der Schlägerei kurz nach Mitternacht leicht verletzt worden.