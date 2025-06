Drei Verletzte bei Auseinandersetzung in Bischofshofen

Mit drei Verletzten und einer Festnahme hat am Pfingstsonntag eine Auseinandersetzung in Bischofshofen (Pongau) geendet. Zunächst waren sich ein 25- und ein 30-Jähriger in die Haare geraten. Dabei beschimpfte der Ältere seinen Kontrahenten und bedrohte ihn mit einem Messer. In weiterer Folge mischten sich mehrere Freunde des 25-Jährigen ein, bei dem nachfolgenden Handgemenge wurden der 30-Jährige und zwei weitere Beteiligte verletzt, informierte die Polizei.