Die Tiroler SPÖ macht den neuen Parteichef Philip Wohlgemuth zum "Kinostar": In einem Kampagnenvideo mit KI-Elementen wird Wohlgemuth zunächst als fiktiver Society-Löwe, muskelbepackter "Rettungsschwimmer", DJ und waghalsiger Skeletonfahrer inszeniert.

Um all das gehe es nicht in der Politik, er sei anders, folgt dann die prompte reale Auflösung. Eine Anspielungen auf seinen Vorgänger Georg Dornauer, der ja als durchaus inszenierungsoriginell bekannt war? Das freilich verneinte Wohlgemuth bei der Präsentation am Donnerstag im Innsbrucker Metropol-Kino.

Aber: "Politik ist mehr als Schickimicki und Showeinlagen. Aber genau so stellen sich heutzutage leider viele die Politik vor: laut, protzig und Selfie-tauglich." Der Spot wird in allen Tiroler Kinos laufen und auch auf Social Media breitflächig ausgespielt.

Genau dafür stehe er aber nicht - er stehe für eine andere Politik. Er stehe für Stabilität, Verlässlichkeit, Bodenständigkeit und harte Arbeit - fernab jeder Inszenierung. "Man trifft mich nicht auf Roten Teppichen oder bei irgendwelchen Schickimicki-Veranstaltungen. Und vielleicht lache ich auch zu selten aus den Adabei-Seiten", präsentierte sich der 39-jährige Landeshauptmannstellvertreter als "Normalo", der ganz nah bei den Menschen ist. Ihm gehe es nicht um Schlagzeilen, sondern um die Arbeit für ein gutes Leben für die Tiroler Bevölkerung. Er habe ein Politikverständnis, das sich bewusst von "Lautstärke, Dauerempörung und Selbstdarstellung" abgrenze.