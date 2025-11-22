Betrunkener deutscher Tourist steckte in Sölden in Spalt fest
Ein junger deutscher Tourist ist in der Nacht auf Samstag im Tiroler Wintersportort Sölden in eine missliche Lage geraten.
Der 20-Jährige war gegen 4.30 Uhr in einem Spalt zwischen zwei Häusern eingeklemmt worden, wie die Polizei meldete. Er wurde von der Feuerwehr aus dem Spalt geborgen. Der Verunfallte wurde in das Krankenhaus Zams gebracht.
Der junge Mann sei betrunken aus unbekannten Gründen in den nur 30 Zentimeter breiten Spalt hineingeklettert, wo er dann gestürzt sei, berichtete orf.at dazu am Samstag.
Konnte selbstständig aus dem Spalt klettern
Letztlich konnte die Feuerwehr ihn demnach mit einem Seilzug in aufrechte Position bringen, sodass er selbstständig aus dem Spalt klettern konnte. Er sei nur mit Jeans und einem T-Shirt bekleidet gewesen. Der Unfallort befand sich mehrere Kilometer von seiner Unterkunft entfernt. Der Mann erlitt demnach Abschürfungen und eine Unterkühlung.
