Betrunkener deutscher Tourist steckte in Sölden in Spalt fest

Ein junger deutscher Tourist ist in der Nacht auf Samstag im Tiroler Wintersportort Sölden in eine missliche Lage geraten.

Der 20-Jährige war gegen 4.30 Uhr in einem Spalt zwischen zwei Häusern eingeklemmt worden, wie die Polizei meldete. Er wurde von der Feuerwehr aus dem Spalt geborgen. Der Verunfallte wurde in das Krankenhaus Zams gebracht.