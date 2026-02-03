Deutscher Tourist in Sölden: Kopfverletzung bei Tiefgaragenausfahrt

In der Nacht zum Sonntag wurde ein 24-jähriger deutscher Tourist in Sölden bei einem möglichen Verkehrsunfall verletzt. Der Mann erlitt eine Kopfverletzung und musste mit dem Notarzthubschrauber in die Universitätsklinik Innsbruck geflogen werden. Der Vorfall ereignete sich bei der Ausfahrt einer Tiefgarage eines Hotels.

Rückfahrsensor schlug Alarm

Nach Angaben des 21-jährigen Fahrers ertönte plötzlich der Rückfahrsensor, als er mit einem Firmen-PKW in Schrittgeschwindigkeit rückwärts um eine Rechtskurve der Garagenausfahrt fuhr. Der Österreicher hielt daraufhin sofort an und entdeckte den leicht bekleideten Deutschen mit einer offensichtlichen Kopfverletzung am Boden liegend. Da der Verletzte kaum ansprechbar war, setzte der 21-Jährige umgehend einen Notruf ab und brachte den Mann in den Beherbergungsbetrieb, wo er notärztlich erstversorgt wurde.

Unfallhergang noch unklar

Ob es tatsächlich zu einem Zusammenstoß zwischen dem Fahrzeug und dem Fußgänger kam, ist derzeit noch Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Der genaue Unfallhergang und die Umstände, unter denen der 24-Jährige verletzt wurde, werden noch untersucht.