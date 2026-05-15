Demo am Brenner, Behörden appellieren: „Umfahren Sie Tirol“

Zwei Mal hat die Gemeinde Gries am Brenner bereits versucht, eine Kundgebung auf der A13 zu organisieren, beide Male wies die zuständige Bezirkshauptmannschaft das Ansinnen ab. Vor Kurzem setzte sich Bürgermeister Karl Mühlsteiger jedoch durch, das Landesverwaltungsgericht Tirol gab seiner Beschwerde gegen die Untersagung statt. Die Demonstration, die Mühlsteiger als Privatperson beantragt hat, findet deshalb am 30. Mai statt.

Große Verkehrsbelastung im Wipptal

Der Ortschef will damit auf die große Verkehrsbelastung aufmerksam machen, unter der das Wipptal leidet. Die Brennerautobahn wird somit am 30. Mai zwischen 11 und 19 Uhr gesperrt. Das Land Tirol lässt aber aus Sicherheitsgründen auch mögliche Umfahrungsstrecken für den Durchzugsverkehr sperren, darunter die Brennerstraße (B182) oder die Ellbögener Straße (L38). Damit ist eine der wichtigsten Nord-Süd-Transitrouten geschlossen, weshalb die Bezirkshauptmannschaft Innsbruck-Land eindringlich mahnt: „Umfahren Sie Tirol großräumig.“

Es gäbe keinerlei Ausweichrouten, macht Bezirkshauptfrau Kathrin Eberle deutlich. Einfahren dürfe nur, wer sein Ziel in einer der betroffenen Gemeinden nachweisen könne, etwa mit einer Hotelbuchung. Doch auch dann sei mit Wartezeiten zu rechnen. Reisende sollten daher großräumig ausweichen, appelliert die Polizei und etwa schon bei Rosenheim (Deutschland) oder Verona (Italien) Alternativstrecken wählen.