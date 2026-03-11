Tirol

Brand von Holzlagerstätte in Tirol löste Großeinsatz aus

Fünf Feuerwehren rückten in der Nacht zur Brandbekämpfung an. Verletzt wurde niemand. Auch Brandstiftung ist möglich.
11.03.2026, 09:25

Großbrand von Holzlager

Der Brand einer Holzlagerstätte in Silz im Tiroler Bezirk Imst hat in der Nacht auf Mittwoch einen Großeinsatz der Feuerwehren ausgelöst. Gegen Mitternacht wurde der Ausbruch des Feuers gemeldet, über 100 Kräfte standen im Einsatz.

Die Nachlöscharbeiten dauerten indes noch bis Mittwochfrüh an, sagte ein Polizeisprecher zur APA.

Gewaltige Rauchwolke bei Brand in Silz

Das Feuer verursachte eine gewaltige Rauchwolke.

Es wurde niemand verletzt. Die Brandermittlung war im Gange - die Möglichkeit einer Brandstiftung stand im Raum, hieß es. 

Tirol
kurier.at, Agenturen, watzenh  | 

