Brand von Holzlagerstätte in Tirol löste Großeinsatz aus

Der Brand einer Holzlagerstätte in Silz im Tiroler Bezirk Imst hat in der Nacht auf Mittwoch einen Großeinsatz der Feuerwehren ausgelöst. Gegen Mitternacht wurde der Ausbruch des Feuers gemeldet, über 100 Kräfte standen im Einsatz.

Die Nachlöscharbeiten dauerten indes noch bis Mittwochfrüh an, sagte ein Polizeisprecher zur APA.

Das Feuer verursachte eine gewaltige Rauchwolke.