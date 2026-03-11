Brand von Holzlagerstätte in Tirol löste Großeinsatz aus
Fünf Feuerwehren rückten in der Nacht zur Brandbekämpfung an. Verletzt wurde niemand. Auch Brandstiftung ist möglich.
Der Brand einer Holzlagerstätte in Silz im Tiroler Bezirk Imst hat in der Nacht auf Mittwoch einen Großeinsatz der Feuerwehren ausgelöst. Gegen Mitternacht wurde der Ausbruch des Feuers gemeldet, über 100 Kräfte standen im Einsatz.
Die Nachlöscharbeiten dauerten indes noch bis Mittwochfrüh an, sagte ein Polizeisprecher zur APA.
Es wurde niemand verletzt. Die Brandermittlung war im Gange - die Möglichkeit einer Brandstiftung stand im Raum, hieß es.
Kommentare