Bewusstlos und schwer verletzt: 62-Jähriger stürzt beim Skifahren

Rettungshubschrauber des ÖAMTC.
Niederländer erlitt schwere Kopfverletzungen, er überschlug sich bei Sturz mehrmals und wurde in die Klinik geflogen.
03.02.26, 09:13

Ein 62-Jähriger ist Montagnachmittag bei einem Skiunfall im Tiroler Skigebiet Ischgl (Bezirk Landeck) schwer verletzt worden. Der Niederländer war bei der Abfahrt gestürzt, verlor einen Ski und schlitterte zum Pistenrand.

Dort hebelte es ihn aufgrund seiner hohen Geschwindigkeit aus und der Mann überschlug sich mehrmals. Er blieb schließlich bewusstlos auf der Piste liegen.

Seine Verwandten setzten den Notruf ab und leisteten Erste Hilfe. Der Verunfallte wurde mit schweren Kopfverletzungen in die Innsbrucker Klinik geflogen.

Kommentare