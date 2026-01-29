Betrug auf Dating-Plattform: Tirolerin verliert fünfstelligen Betrag
Eine 44-Jährige aus Obsteig (Bezirk Imst) wurde Opfer eines mutmaßlichen Internetbetrugs. Wie die Polizei Tirol berichtet, soll die Frau zwischen dem 15. und 26. Januar 2026 über eine Dating-Plattform von einer bislang unbekannten Person kontaktiert worden sein. Die mutmaßliche Täterschaft soll dabei ein aufrichtiges persönliches Interesse vorgetäuscht haben, um das Vertrauen der Frau zu gewinnen.
Vom Dating zum Kryptobetrug
Nach Angaben der Ermittler lenkte die unbekannte Person das Gespräch gezielt auf das Thema Trading, insbesondere den Handel mit Kryptowährungen. Dabei soll wiederholt betont worden sein, dass sich hiermit nebenbei hohe Gewinne erzielen ließen. Die 44-Jährige wurde offenbar zum Download einer Krypto-Handelsplattform angeleitet und erhielt konkrete Handelsempfehlungen.
Durch mutmaßlich verwirrende und manipulative Anleitungen soll es der unbekannten Täterschaft gelungen sein, sich Zugriff auf die Handelsplattform zu verschaffen.
Erheblicher finanzieller Schaden
Im Verlauf des Betrugs wurden laut Polizeibericht im Auftrag des Opfers mehrere Trades in einer Gesamthöhe eines niederen fünfstelligen Eurobetrages getätigt. Die Ermittlungen zu diesem Fall von Internetbetrug laufen derzeit. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang vor ähnlichen Betrugsmaschen, bei denen Bekanntschaften auf Dating-Plattformen genutzt werden, um Opfer zu finanziellen Transaktionen zu bewegen.
