Betrug auf Dating-Plattform: Tirolerin verliert fünfstelligen Betrag

Eine 44-Jährige aus Obsteig (Bezirk Imst) wurde Opfer eines mutmaßlichen Internetbetrugs. Wie die Polizei Tirol berichtet, soll die Frau zwischen dem 15. und 26. Januar 2026 über eine Dating-Plattform von einer bislang unbekannten Person kontaktiert worden sein. Die mutmaßliche Täterschaft soll dabei ein aufrichtiges persönliches Interesse vorgetäuscht haben, um das Vertrauen der Frau zu gewinnen.

Vom Dating zum Kryptobetrug

Nach Angaben der Ermittler lenkte die unbekannte Person das Gespräch gezielt auf das Thema Trading, insbesondere den Handel mit Kryptowährungen. Dabei soll wiederholt betont worden sein, dass sich hiermit nebenbei hohe Gewinne erzielen ließen. Die 44-Jährige wurde offenbar zum Download einer Krypto-Handelsplattform angeleitet und erhielt konkrete Handelsempfehlungen.