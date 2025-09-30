Baustellengerüst kippte in Tirol um - 57-jähriger Arbeiter verletzt
Kran hatte Palette auf Gerüst abgelegt - 60-Jähriger konnte sich durch Sprung auf Balkon retten.
Ein 57-Jähriger ist Dienstagvormittag in Gurgl im Tiroler Sölden (Bezirk Imst) durch ein umkippendes Baustellengerüst verletzt worden. Der Mann war mit einem 60-jährigen Landsmann auf dem Gerüst tätig gewesen.
Per Kran wurde eine Palette auf dem Gerüst abgelegt, woraufhin das Stahlgerüst mitsamt dem 57-Jährigen umkippte.
Mit Helikopter ins Spital
Der Verletzte wurde mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus Zams gebracht. Sein Kollege konnte sich indes durch einen Sprung auf einen Balkon retten.
Der Slowake blieb unverletzt. Die Ursache für das Umkippen des Baugerüsts war indes noch unbekannt, teilte die Polizei mit. Der Kran war zu diesem Zeitpunkt bereits weggefahren. Zum Unfallhergang werde nun noch ermittelt, hieß es.
