Baustellengerüst kippte in Tirol um - 57-jähriger Arbeiter verletzt

Ein 57-Jähriger ist Dienstagvormittag in Gurgl im Tiroler Sölden (Bezirk Imst) durch ein umkippendes Baustellengerüst verletzt worden. Der Mann war mit einem 60-jährigen Landsmann auf dem Gerüst tätig gewesen.

Per Kran wurde eine Palette auf dem Gerüst abgelegt, woraufhin das Stahlgerüst mitsamt dem 57-Jährigen umkippte.