Autounfall im Pitztal: Vater und Tochter stürzen in Bachbett

Ein Verkehrsunfall am Montagnachmittag in St. Leonhard im Pitztal ging für einen Vater und seine Tochter glimpflich aus. Der Lenker und seine 11-jährige Begleiterin überstanden einen Fahrzeugabsturz in ein Bachbett ohne Verletzungen. Nach dem Unfall war die Pitztal Straße (L16) etwa eine Stunde für den Verkehr gesperrt.

Der 54-Jährige war gegen 15.15 Uhr mit seinem PKW von Imst kommend taleinwärts unterwegs. Im Bereich der Ortschaft Neurur verlor er auf der schneebedeckten Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der PKW stürzte daraufhin in ein angrenzendes Bachbett und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Trotz der dramatischen Situation konnten sich beide Insassen selbstständig und unverletzt aus dem Fahrzeug befreien.

Großaufgebot an Einsatzkräften

Die Bergungsarbeiten dauerten rund eine Stunde. Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Neurur, der Rettungsdienst, Vertreter der Bezirkshauptmannschaft Imst sowie zwei Polizeistreifen. Am verunfallten Fahrzeug entstand Totalschaden. Die winterlichen Fahrbahnverhältnisse dürften nach ersten Erkenntnissen die Hauptursache für den Unfall gewesen sein.