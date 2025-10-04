82-Jähriger verwechselte Pedale: Mann in Tirol niedergefahren

Ein 82-jähriger Autolenker hat am Freitagnachmittag beim Einparken in Kufstein einen 67-Jährigen niedergefahren. Der Senior verwechselte Gas- und Bremspedal und erfasste den Passanten auf dem Gehsteig .

In weiterer Folge prallte der Pkw gegen zwei Parkbänke und eine Werbetafel, informierte die Polizei. Beide Männer wurden verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Der 67-Jährige wurde beim Zusammenstoß zu Boden geschleudert und blieb vor dem Pkw liegen. Ein Unfallzeuge setzte die Rettungskette in Gang und leistete Erste Hilfe. Das Auto des 82-Jährigen wurde erheblich beschädigt.