82-Jähriger verwechselte Pedale: Mann in Tirol niedergefahren
Beide Männer wurden bei dem Unfall in Kufstein verletzt und ins Krankenhaus gebracht.
Ein 82-jähriger Autolenker hat am Freitagnachmittag beim Einparken in Kufstein einen 67-Jährigen niedergefahren. Der Senior verwechselte Gas- und Bremspedal und erfasste den Passanten auf dem Gehsteig.
In weiterer Folge prallte der Pkw gegen zwei Parkbänke und eine Werbetafel, informierte die Polizei. Beide Männer wurden verletzt ins Krankenhaus gebracht.
Der 67-Jährige wurde beim Zusammenstoß zu Boden geschleudert und blieb vor dem Pkw liegen. Ein Unfallzeuge setzte die Rettungskette in Gang und leistete Erste Hilfe. Das Auto des 82-Jährigen wurde erheblich beschädigt.
