Auto in Inn abgestürzt: Unfallopfer ist 65-jähriger Vorarlberger

Bei dem am Samstag in Hall in Tirol tödlich verunglückten Autofahrer handelt es sich offenbar um einen 65-jährigen Vorarlberger . Das teilte die Polizei am Sonntag mit. Sie sprach in Bezug auf die Identität des Toten von einer "hohen Wahrscheinlichkeit", die definitive Identifikation werde nächste Woche erfolgen.

Der Mann stürzte im Bereich der Inntalautobahn (A12) bei Hall-West mit seinem Pkw von einer Brücke mehrere Meter in den Inn ab und wurde dabei getötet. Der Unfall ereignete sich gegen 14.40 Uhr, der 65-Jährige war in Richtung Vorarlberg unterwegs.

Auto durch die Luft geschleudert

Bei der Autobahnausfahrt Hall-West touchierte der Pkw in einer Rechtskurve eine Betonleitwand, woraufhin der Wagen von der Straße abkam, durch die Luft geschleudert wurde und in den Inn abstürzte. Augenzeugen setzten unverzüglich einen Notruf ab. Ermittlungen zum Unfallhergang laufen noch.

Nach Angaben der Wasserrettung wurde das Fahrzeug vom Fluss etwa 100 Meter weit mitgerissen, ehe es rund fünf Meter vom Ufer entfernt hängen blieb. Schwimmer der Berufsfeuerwehr konnten zwar die Autotüre öffnen und den Mann bergen, Reanimationsmaßnahmen blieben aber ohne Erfolg.