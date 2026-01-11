Tirol

Arlberg: Belgier mit Sommerreifen talwärts - ein Schwerverletzter

Ein Notarzt im Einsatz mit seinem Rücken zur Kamera.
Sein Sportwagen geriet auf schneeglatter Fahrbahn ins Schleudern, kollidierte mit Kastenwagen und touchierte weitere Autos.
11.01.26, 10:23

Das war wohl nicht die beste Idee seines Lebens: Die winterlichen Verhältnisse am Arlbergpass sind am Samstagnachmittag dem 35-jährigen Lenker eines Sportwagens zum Verhängnis geworden, der Belgier wollte mit Sommerreifen talwärts in Richtung St. Anton am Arlberg (Bezirk Landeck) fahren, geriet dabei mit sein Fahrzeug ins Schleudern und kollidierte mit einem Kastenwagen.

Anschließend touchierte der außer Kontrolle Flitzer noch zwei weitere Autos. Dass auf den Sommerreifen trotz Kettengebots keine Schneeketten montiert waren, passt ins Bild des allzu Sorglosen.

Der Belgier sowie seine 30-jährige Beifahrerin wurden verletzt und zum lokalen Arzt gebracht. Der 42-jährige rumänische Lenker des Kastenwagens wurde dagegen schwer verletzt in die Innsbrucker Klinik eingeliefert, berichtete die Polizei. Die Arlbergstraße war für rund eineinhalb Stunden komplett gesperrt.

