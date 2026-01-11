Arlberg: Belgier mit Sommerreifen talwärts - ein Schwerverletzter

Das war wohl nicht die beste Idee seines Lebens: Die winterlichen Verhältnisse am Arlbergpass sind am Samstagnachmittag dem 35-jährigen Lenker eines Sportwagens zum Verhängnis geworden, der Belgier wollte mit Sommerreifen talwärts in Richtung St. Anton am Arlberg (Bezirk Landeck) fahren, geriet dabei mit sein Fahrzeug ins Schleudern und kollidierte mit einem Kastenwagen.

Anschließend touchierte der außer Kontrolle Flitzer noch zwei weitere Autos. Dass auf den Sommerreifen trotz Kettengebots keine Schneeketten montiert waren, passt ins Bild des allzu Sorglosen.