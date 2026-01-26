Arbeiter stürzte in Tirol von Leiter: Schwer verletzt

Ein 43-jähriger Slowake ist Montagnachmittag bei einem Arbeitsunfall in einem Firmengebäude in Wörgl in Tirol (Bezirk Kufstein) schwer verletzt worden. Der Mann war mit Arbeiten an der Decke beschäftigt gewesen.

Dabei stand er auf einer Leiter. Als der 43-Jährige versuchte, sich fortzubewegen, geriet er mit der Leiter in ein Loch am Boden und stürzte, berichtete die Polizei. Der Arbeiter wurde mit der Rettung in das Krankenhaus Kufstein gebracht.