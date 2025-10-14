Trittschutzgitter gab nach: Tiroler Arbeiter verletzt

Ein Arbeiter wurde am Dienstag in einem Industriebetrieb in Assling (Bezirk Lienz) verletzt, als ein Trittschutzgitter unter ihm nachgab.

Schrauben lösten sich

Der Vorfall ereignete sich kurz vor 9 Uhr, als der 25-Jährige auf dem Weg in den Pausenraum war. Durch Vibrationen von Maschinen sollen sich zwei Schrauben des Gitters gelöst haben, wodurch die Konstruktion beim Betreten nachgab.