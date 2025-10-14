Trittschutzgitter gab nach: Tiroler Arbeiter verletzt
Ein Arbeiter wurde am Dienstag in einem Industriebetrieb in Assling (Bezirk Lienz) verletzt, als ein Trittschutzgitter unter ihm nachgab.
Schrauben lösten sich
Der Vorfall ereignete sich kurz vor 9 Uhr, als der 25-Jährige auf dem Weg in den Pausenraum war. Durch Vibrationen von Maschinen sollen sich zwei Schrauben des Gitters gelöst haben, wodurch die Konstruktion beim Betreten nachgab.
Der junge Mann konnte einen Absturz aus etwa drei Metern Höhe verhindern, indem er sich laut Landespolizeidirektion Tirol mit den Ellbogen an der Gitterhalterung festhielt. Es gelang ihm, sich selbstständig wieder nach oben zu ziehen.
25-Jähriger in Spital eingeliefert
Trotz seiner schnellen Reaktion zog er sich Verletzungen unbestimmten Grades zu und musste mit der Rettung ins Krankenhaus Lienz gebracht werden. Nach dem Vorfall wurde das Trittschutzgitter wieder eingesetzt, die Befestigungselemente wurden erneuert.
